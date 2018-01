Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer in die Fußstapfen von Michael Häupl treten wird. Die Wiener SPÖ wählt in einem Sonderparteitag einen neuen Vorsitzenden und somit auch den nächsten Wiener Bürgermeister. Die Live-Übertragung von der Messe Wien beginnt um 8:55 Uhr.

Der außerordentliche Parteitag beginnt um 9.00 Uhr in der Wiener Messe. Nach der offiziellen Eröffnung und dem traditionellen Totengedenken steht eine Rede des Bundesparteivorsitzenden Christian Kern am Programm. Danach hält Häupl seine Abschiedsrede.

Die Live-Übertragung (ab 8:55 Uhr)

Im Anschluss folgen die Statements der Kandidaten und die Diskussion darüber. Nachdem sich Ludwig und Schieder noch einmal an die Delegierten gewandt haben, wird der neue Vorsitzende gewählt. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses richtet der neu gewählte Parteichef das Wort an die Genossen. Zum Abschluss wird Häupl als Landesparteivorsitzender verabschiedet.

