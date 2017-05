In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) sind am Montagnachmittag zwei Rinder aus ihrer Weide entkommen. Dem Landwirt gelang es, eines der Tiere wieder einzufangen und in einen umzäunten Bereich zu bringen. Versuche, die zweite Kuh zu fassen, scheiterten aber beharrlich. Als das Tier auf der Flucht dann noch auf die Wiener Straße (B1) lief, verständigte der Bauer gegen 17.00 Uhr die Einsatzkräfte.

Die Polizei veranlasste umgehend eine Straßensperre. Auf der Bundesstraße kam es zu einem Rückstau im abendlichen Berufsverkehr. Ein Tierarzt konnte die Kuh nach gut einer Stunde mit einem Pfeil betäuben. Auch das zweite Tier musste für den Rücktransport auf den Hof betäubt werden. Der Bauer zog sich bei seinen Versuchen die Tiere einzufangen leichte Prellungen zu. Ansonsten wurde niemand verletzt.