Eine geheime Datenbank mit mehr als 10.000 Bluttests gelangte an die Öffentlichkeit – und bringt nun rund 2000 Langläufer in Bedrängnis. Unter ihnen auch Österreicher. Der Skandal wirft einen dunklen Schatten auf die Olympischen Winterspiele.

Ein Whistleblower spielte investigativen Journalisten brisante Daten von mehr als 10.000 Bluttests zu. Diese enthüllen eine ungewöhnliche Häufigkeit verdächtiger Blutwerte von rund 2000 Skilangläufern. Viele Athleten auf der Liste sind Medaillengewinner von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Viele davon auch heute noch aktiv.

Enthüllung: 313 Medaillen erschlichen

Die Ergebnisse der Blutwertanalyse sind erschütternd: Ein Drittel aller Medaillen im Skilanglauf bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zwischen 2001 und 2017 wurden diesen zufolge von Athleten gewonnen, die in dem Zeitraum von 2001 bis 2010 auffällige Blutwerte hatten – also unter Verdacht stehen, unerlaubte Doping-Methoden angewendet zu haben. Und ohne Sanktion davongekommen sind.



Schatten über Südkorea

All das wirft einen dunklen Schatten auf die Disziplin, die auch heuer bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang stattfindet. Denn mehr als 50 der antretenden Skilangläufer stehen ebenso auf der Liste. In Südkorea dürften also Skilangläufer am Start sein, die sich dem Anti-Doping-System zumindest eine Zeit lang erfolgreich entzogen haben.

Gescheiteter "Neuanfang"

Das ist vor allem vor folgendem Hintergrund brisant: Nach dem Ausschluss russischer Athleten, die des Dopings bei den letzten Winterspielen bezichtigt wurden, hätten die kommenden Spiele ein Neuanfang für sauberen Sport werden sollen.

Auch Österreicher verdächtigt

Die größte Anzahl an Athleten, die „wahrscheinlich gedoped“ oder zumindest als „verdächtig“ eingestuft wurden, stammt aus Russland. Doch auch Langläufer aus Norwegen, Schweden, Deutschland oder Österreich sind auf der Liste vertreten.