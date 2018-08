Dass es in der Ehe zwischen Donald und Melania Trump seit Längerem kriselt, wird schon lange spekuliert. Die ehemalige Mitarbeiterin des US-Präsidenten Omarosa Manigault-Newman behauptet in ihrem Enthüllungsbuch, die First Lady habe sogar bereits einen Scheidungstermin.

Nur mit Erpressung könne Donald Trump seine Frau noch von einer Scheidung während seiner Amtszeit abhalten. Er soll ihr drohen, sie abschieben zu lassen, falls sie sich von ihm trennt und ihm so die "ultimative Demütigung" beschere, schreibt die skandalträchtige Omarosa in ihrem Werk "Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House". "Er ist ein rachsüchtiger Mann", behauptet sie.

Das "Einstein-Visum" am Prüfstand

Melania Trump kam einst als Model aus Slowenien in die USA und erhielt die Green Card im Rahmen des EB-1-Programms, das auch als "Einstein-Visum" bezeichnet wird, da es an Menschen mit "außergewöhnlichen Fähigkeiten" verliehen wird. 2006 wurde sie schließlich eingebürgert - ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit Trump.

Es ist zwar nichts außergewöhnliches, das Models in den USA eingebürgert werden, doch schon damals kamen Spekulationen auf, dass ihre Beziehung zu Trump ihr dabei geholfen habe.

Wie könnte Melania Trump abgeschoben werden?

Der First Lady könnte also in der Theorie die US-Staatsbürgerschaft tatsächlich entzogen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie im Prozess der Einbürgerung wichtige Informationen verfälscht oder verschleiert hat.

Gerade in den letzten Monaten hat die US-Regierung daran gearbeitet, Staatsbürgerschaften abzuerkennen, wenn den einstigen Migranten Lügen oder anderweitiger Betrug nachgewiesen werden konnte. Ob Trump aber so weit gehen würde, Melania im Falle einer Scheidung die US-Bürgerschaft entziehen zu lassen, ist mehr als fragwürdig.

Sollte Melania tatsächlich ausgewiesen wären, wäre dies auch eine kaum vorstellbares Leid für Barron Trump, 12, den gemeinsamen Sohn mit Donald Trump. Egal, ob Melanias Einbürgerung mit rechten Dingen zugegangen ist oder nicht: Glaubt man Manigault Newman, würde Donald Trump so oder so eine Möglichkeit finden, seiner Frau im Falle einer Trennung die Hölle auf Erden zu bereiten.

Düstere Zukunftsaussichten für Melania

"Er ist ein rachsüchtiger Mann (...) Wenn Melania versuchen würde, ihn ultimativ zu erniedrigen und ihn zu verlassen, während er im Amt ist, würde er einen Weg finden, sie zu bestrafen", zeichnet Manigault Newman eine düsteres Bild für Melanias Zukunft. Und ergänzt: "Meiner Meinung nach zählt Melania die Minuten, bis er aus dem Amt ist, sodass sie sich von ihm scheiden lassen kann".

Dabei wird die First Lady wohl Geduld beweisen müssen. Denn die Amtszeit von Donald Trump als 45. Präsident der USA dauert noch bis 20. Januar 2021. Vorausgesetzt, dass er nicht für weitere vier Jahre wiedergewählt wird…