Enkelin von Martin Luther King stolz auf ihren Großvater

Die Enkelin des vor fünfzig Jahren erschossenen Bürgerrechtlers Martin Luther King ist stolz auf ihren Großvater. "Er hat geholfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sagte die neun Jahre alte Yolanda Renee King der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer am Dienstag veröffentlichten Vorabmeldung.

Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Opa heute in Pension wäre, wenn er noch am Leben wäre. Noch immer werde die schwarze Bevölkerung benachteiligt. "Unsere Welt ist noch überhaupt nicht so, wie sie sein sollte." Der für seinen Einsatz gegen die Rassentrennung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Baptistenpfarrer war am 4. April 1968 bei einem Attentat erschossen worden.

Yolanda Renee King war vergangene Woche bei der Demonstration gegen die laxen US-Waffengesetze in Washington aufgetreten. Dabei sagte sie in Anlehnung an das berühmteste Zitat ihres Großvaters, auch sie habe "einen Traum" - dies sollte eine Welt ohne Waffen sein.