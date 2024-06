Engelke und Pastewka: "Perfekt verpasst" Mitte August

Die von Fans sehnlichst erwartete Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka hat nun einen Starttermin. "Wer Anke sagt, muss auch Bastian sagen. 'Perfekt verpasst' seht ihr ab 15. August bei Prime Video", teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit. Weltpremiere feiert die achtteilige Serie, deren Arbeitstitel "Never Ever" lautete, schon am 30. Juni auf dem Filmfest München.

In der Serie spielen die beiden die Singles Maria und Ralf in einer Kleinstadt, die als Paar gut zusammenpassen könnten - wären da nicht der blöde Alltag und andere Hindernisse. Gedreht wurde in Marburg und Köln. In der Comedy geht es um "Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End", hatte die Produktionsfirma btf (bildundtonfabrik) mitgeteilt.

Neben Engelke und Pastewka sind unter anderem auch Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina zu sehen.

Engelke und Pastewka sind für viele Comedy-Fans in Deutschland die Besten ihres Fachs. Seit fast 30 Jahren waren sie schon oft zusammen zu sehen, etwa in "Wochenshow"-Sketchen, in Shows als die Figuren Wolfgang und Anneliese oder als Lachverführer im Prime-Video-Format "LOL: Last One Laughing". Nun gibt es die erste richtige Serie mit ihnen.