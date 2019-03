Jedes Unternehmen wünscht sich engagierte Mitarbeiter. Doch wo finden? In Österreich am ehesten im Westen, sagt eine aktuelle Analyse.

Klar, jede Firma will sie haben: Engagierte Mitarbeiter. Diese sorgen für höhere Produktivität, fehlende Mitarbeiter-Engagements führen hingegen zu hohen Fehlzeiten und einer niedrigeren Produktivität.

Faktoren, die zum Engagement führen

Doch wo findet man in Österreich engagierte Mitarbeiter? Diese Frage hat sich kununu gestellt und Daten für die neun Landeshauptstädte erhoben und analysiert. Hierbei lieferten sieben Schlüsselfaktoren wie Kommunikation, interessante Aufgaben, Vorgesetztenverhalten, Kollegenzusammenhalt, Work-Life-Balance, Arbeitsatmosphäre und Arbeitsbedingungen – Einblicke darüber, wie es um das Mitarbeiter-Engagement steht. Insgesamt wurden für die Erhebung mehr als 30.000 Arbeitgeber-Bewertungen des letzten Jahres analysiert.

Österreicher vor Deutschen und Schweizern

Und das Ergebnis zeigt: Es steht gut um das Engagement der österreichischen Arbeitnehmer. Auf einer kala von 1 (sehr gering) – 5 (sehr hoch) liegt der durchschnittliche Engagement-Wert bei 3,76. Über alle Schlüsselfaktoren hinweg ist Kollegenzusammenhalt der am besten bewertete Aspekt (4,03), gefolgt von interessanten Aufgaben (3,98) und der Arbeitsatmosphäre (3,82). Im Vergleich mit Deutschland (3,59) und der Schweiz (3,53) liegt Österreich klar vorne.

West vor Ost

Und wo sind die Mitarbeiter am engagiertesten? Hier führt der Westen klar vor dem Osten. An der Spitze stehen Mitarbeiter in Bregenz (4,11), gefolgt von Linz (3,93) und Graz (3,91). Es folgen Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Eisenstadt. Wien (3,68) und St. Pölten (3,56) bilden die Schlusslichter und weisen vergleichsweise die am wenigsten engagierten Mitarbeiter auf.

Die gestellten Fragen für die Bewertungen waren im Detail:

Kommunikation: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter, ob sie in regelmäßigen Meetings über Ergebnisse, Erfolge und Gewinne informiert werden beziehungsweise notwendige Informationen für die Arbeit erhalten.

Interessante Aufgaben: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter, ob die Arbeitsbelastung gerecht aufgeteilt ist und ob sie Einfluss auf die Ausgestaltung des eigenen Aufgabengebietes haben.

Vorgesetztenverhalten: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter, wie sich ihre Vorgesetzten in Konfliktfällen verhalten, ob sie realistische Ziele setzen, klare und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und ob sie bei Entscheidungen die Mitarbeiter einbeziehen.

Work-Life-Balance: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter die Balance Arbeit-Freizeit. Kann Urlaub jederzeit konsumiert werden? Bewegen sich die Arbeitszeiten im normalen Rahmen? Wird auf die Familie Rücksicht genommen? Herrscht Gruppenzwang bzgl. der Arbeitszeiten?

Arbeitsatmosphäre: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter typische Einflussfaktoren auf die Arbeitsatmosphäre. Loben die Vorgesetzten? Trägt die Firma dazu bei, dass ein von Fairness und Vertrauen geprägtes Betriebsklima herrscht?

Arbeitsbedingungen: In dieser Kategorie bewerten Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen in Firmen. Entsprechen die Räume und Computer den Aufgaben? Sind sie auf dem neuesten Stand der Technik? Sind Belüftung, Beleuchtung und Lärmpegel angenehm?

