"Red Bull"-Gründer Dietrich Mateschitz zählt zu den reichsten des Landes. Auch sein Konzern kann gute Zahlen aufweisen.

Der österreichische Getränkehersteller Red Bull hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 6,029 Milliarden Euro steigern können. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz noch 5,903 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz im Salzburger Fuschl am See.

Red Bull will laut eigenen Aussagen künftig besonders in Westeuropa, den USA und im Fernen Osten zulegen. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahresende über 11.865 Mitarbeiter in 171 Ländern.

Red Bull in Zahlen

Mateschitz im Club der Milliardäre

Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz zählt zu den reichsten Österreichern. Laut Finanzagentur Bloomberg liegt Mateschitz im Ranking der Milliardäre nun auf Rang 87. Aktuell beträgt sein Vermögen rund 14 Milliarden Dollar. Sein "Vermögenszuwachs" seit Jahresbeginn: 2,8 Milliarden Dollar. Das Unternehmen Red Bull ist laut Bloomberg derzeit rund 28 Milliarden Dollar wert.