Besonders im Winter ist es wichtig, die Heizkosten möglichst klein zu halten. Hierzu gibt es verschiedene Lösungsansätze, mit denen sich die monatliche Energiekostenrechnung nicht unnötig erhöht. Lesen Sie jetzt gute Tipps, wie Sie im Winter Energie sparen können.

Lüften – Kurz und kräftig

Beim Lüften machen viele Menschen immer noch zahlreiche Fehler. Sie lüften entweder zu lange oder nicht ausreichend für die jeweilige Größe des Raumes. Grundsätzlich empfehlen Energieexperten das Stoßlüften. Hierbei werden große Fenster in der Wohnung für einen kurzen Zeitraum komplett geöffnet, sodass sich die Luft schnell erneuern bzw. austauschen kann. Die Temperaturen im Inneren werden weitestgehend gehalten und die Raumluft vollständig erneuert. Bei zu langem Lüften müsste die Heizung erst wieder für eine Erwärmung der Raumluft sorgen.

Licht nur dann, wenn es benötigt wird

Im Winter sind die Tage deutlich kürzer, als im Sommer. Natürlich nicht wirklich, durch den veränderten Tag-Nacht-Rhythmus kommt es uns allerdings so vor. Es wird später hell und früher dunkel, wodurch wir sehr viel mehr Strom für Beleuchtung verbrauchen müssen. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, können Sie abends beispielsweise Kerzen aufstellen, um sowohl Energie zu sparen, als auch für eine gemütliche Atmosphäre zu sorgen.

Wenn Sie langfristig Geld für Energie sparen wollen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Haus mit Bewegungsmeldern auszustatten. Dies gilt sowohl für den Innen-, als auch den Außenbereich. Moderne Beleuchtungssysteme bieten die Möglichkeit, das Licht nur dann einzuschalten, wenn Sie einen Raum betreten. Gehen Sie wieder hinaus, schaltet sich das Licht sofort ab, es verfolgt Sie regelrecht.

Die Dämmung von Wänden und Fenstern

Natürlich sind auch die reinen Energiewerte des Hauses ein sehr wichtiger Faktor für die Effizienz der Energienutzung. Je schlechter ein Haus isoliert ist, desto mehr werden Sie für Strom, Gas oder Heizöl ausgeben müssen, um es zu beheizen. Auch bei den Fenstern gibt es sehr große Qualitätsunterschiede. Mit der entsprechenden Verglasung und den passenden Jalousien bleibt die Wärme länger im Raum und Sie müssen weniger nachheizen.

Über das Dach geht gerade bei alten Häusern eine Menge Energie verloren. Durch schlechte Isolierung oder eventuelle Schäden an der vorhandenen Dämmung kann Kälte in das Haus eintreten und die teuer bezahlte Wärme entweichen lassen.



Moderne Energiesysteme mit smarten Eigenschaften

Aktuell werden immer mehr smarte Energiesysteme von den großen Stromanbietern auf den Markt gebracht. Damit lässt sich ein Haus mit dem Smartphone steuern. Schalten Sie die Heizung erst an, wenn Sie nur noch 10 Minuten bis zu Ihrem Haus brauchen. Steuern Sie genau, wann welcher Raum beheizt oder gelüftet werden soll und erzielen Sie damit eine sehr große Effizienz aus den vorhandenen Energiequellen. Die smarten System können Ihnen dabei behilflich sein, sehr viel Geld über den Winter zu sparen, was Sie in sinnvollere Dinge investieren können.