Die Aufregung um das Krankenhaus Nord zieht immer weitere Kreise. Gestern wurde bekannt, dass auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck einen Gewerbeschein als Energetikerin besaß, was an sich nichts Verbotenes ist. Dennoch wollen die Neos eine parlamentarische Anfrage an Schramböck sowie alle anderen Minister initiieren, um zu erfahren, ob diese für ihre Büros Dienstleistungen aus diesem Bereich in Anspruch genommen haben.

Das Krankenhaus Nord wurde um 95.000 Euro einer energetischen Reinigung unterzogen, was zu einem Skandal und in weiterer Folge einer Untersuchungskommission der Stadt Wien führte. Auch brachte es das Thema Energetik auf die Bildfläche. So stellte sich heraus, dass auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck vor ihrem Amtsantritt einen Gewerbeschein als Energetikerin gelöst hatte – das Gewerbe jedoch nie ausübte.

Büros nach Feng Shui ausgerichtet

In der Vergangenheit hatte sie auch ihre Büros nach Feng Shui umgestaltet und ausgerichtet, wie der „Kurier“ berichtet. Ihr Ministerbüro soll sie jedoch weder umgestaltet noch energetisch prüfen lassen haben, so die Mediensprecherin der Ministerin.

Alle Minister befragen

Dennoch plant Neos-Wissenschaftssprecherin Claudia Gamon eine parlamentarische Anfrage nicht nur an Schramböck, sondern gleich an alle Minister im Amt. Gefragt werden soll, ob diese für ihre Ministerbüros Dienstleistungen aus den Bereichen „Kinesiologie“, „Energetik“, „Energiearbeit“, „Humanarbeit“ in Anspruch genommen haben – und das eventuell mittels Steuergelder, so der Medienbericht. Wann die Anfrage eingebracht wird, ist jedoch noch nicht bekannt.