Waren Sie schon in Hawkins, Indiana? Dort, wo BMX-fahrende Kids über Walkie-Talkies kommunizieren, statt SMS zu tippen? Wo das analoge Leben noch keine Hipsterbärte trägt und das todbringende Grauen nur ein Lichtflackern entfernt ist? Nein? Dann wird es Zeit! Willkommen in der Welt von "Stranger Things".

Mit dem düsteren Mystery-Abenteuer landete das amerikanische Regie-Brüderpaar Matt und Ross Duffer einen der größten Serien-Coups der vergangenen Jahre. Die Eigenproduktion des Streamingportals Netflix erzählt die Geschichte um das rätselhafte Verschwinden des zwölfjährigen Will Byers, der in einer übersinnlichen Paralleldimension von einer albtraumhaften Kreatur gefangen gehalten wird. Während seine alleinerziehende Mutter Joyce (Winona Ryder) mit dem abgehalfterten Chief Hopper und Wills besten Freunden Mike, Dustin und Lucas verzweifelt nach ihrem Sohn sucht, entspinnt sich eine sinistre Story um Geheimexperimente der Regierung, die Existenz des Übernatürlichen und ein mysteriöses Mädchen namens Eleven, das buchstäblich nicht von dieser Welt zu sein scheint. Zu Beginn der 1980er-Jahre in der fiktionalen Kleinstadt Hawkins angesiedelt, fängt "Stranger Things" die Atmosphäre der Zeit gekonnt ein, besticht mit gleichermaßen nostalgischer wie authentischer Ästhetik und ist die wahrscheinlich schönste cineastische Liebeserklärung an die Ära der großen Horror-und Science-Fiction-Klassiker.

Die Duffer Brothers, wie die Schöpfer der Serie genannt werden, beschreiben sich selbst als "movie nerds", aufgewachsen mit Größen wie Steven Spielberg, John Carpenter und Stephen King. Die Bewunderung für ihre Idole ist augenscheinlich - in Staffel eins wimmelt es nur so vor Reminiszenzen an die großen Genrefilme: vom "Tanz der Teufel"-Filmplakat an der Kinderzimmerwand bis hin zur Wanderung entlang der Bahngleise, die stark an Kings "Stand by Me" erinnert.

Everybody's Darling

Von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt, wurde "Stranger Things" schon kurz nach dem Staffelstart anno 2016 zum Liebkind der euphorisierten Netflix-Community. Der "New Yorker" schrieb: "Die Serie zieht einen so in ihren Bann, dass man sie an einem erflunkerten Krankenstandstag in einem Rutsch durchsehen möchte." Der Riesenerfolg ist nicht zuletzt dem charismatischen Hauptcast geschuldet, der großteils aus hochtalentierten Kinderdarstellern besteht. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin spielen sich als liebenswertes Trio auf der Suche nach ihrem besten Freund in die Herzen der Zuseher. Herausragend die 13-jährige Britin Millie Bobby Brown, die der gepeinigten Eleven verstörend authentische Züge verleiht. Nicht grundlos gilt sie als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente Hollywoods.

Generation Winona

Zugegeben, diese Besetzung grenzt schon an Bestimmung - wenn es um düster grundierte Kultfilme der Achtzigerjahre geht, führt kein Weg an Winona Ryder vorbei. Verschrobene Frauengestalten sind ihr Fachgebiet, und als Wills verzweifelte Mutter Joyce Byers löst sie alle Verheißungen ein. Im Interview mit dem Magazin "Marie Claire" erzählt die Golden-Globe- Preisträgerin, die Rolle der Joyce habe ihr viel abverlangt. An einem Drehtag habe sie gar zehn Stunden am Stück weinen müssen. "Aber am Ende hat es sich gelohnt", strahlt sie im Gespräch mit US-Showmaster Jimmy Kimmel. Lohnend sollte es für die Macher der Kultserie auch weitergehen.



Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit

Kaum ein prestigeträchtiger Preis, für den "Stranger Things" nicht im Rennen war: 18 Emmy-Nominierungen, zwei Golden- Globe-Nominierungen und zahlreiche Auszeichnungen, unter ihnen der Screen Actors Guild Award für das beste Schauspielensemble einer Dramaserie, geben dem Konzept recht. Auch den begehrten MTV-Award für die beste Show des Jahres errang man und stach dabei Konkurrenten wie "Game of Thrones" aus.

"Stranger Things" beherrscht die Klaviatur des Nostalgiehorrors, ohne sich in Trivialitäten zu verlieren. Die Duffer Brothers haben eine fiktionale Welt erschaffen, die mit ausgefeilten Charakteren, einer spannenden Storyline und dem richtigen Quantum Magie auf unterschiedlichen Ebenen zu packen vermag.

Eine Welt wie ein Abdruck der Wirklichkeit auf der Netzhaut des Zusehers: vertraut und doch verkehrt, eben "upside down", wie die düstere Paralleldimension, in der Will gefangen ist, im englischen Original genannt wird. Bewunderer der Serie fiebern nun der zweiten Staffel entgegen - rechtzeitig zu Halloween gehen am 27. Oktober 2017 die brandneuen Folgen auf Netflix on air. Das hat seine Folgerichtigkeit, denn die Handlung der zweiten Staffel beginnt knapp ein Jahr nach den Geschehnissen aus Staffel eins, nämlich zu Halloween. Der etablierte Cast bekommt Verstärkung: neu an Bord sind unter anderem Sadie Sink (spielt das neu zugezogene Mädchen Max), Paul Reiser ("Aliens -Die Rückkehr") und Sean Astin ("Herr der Ringe"). Astin war einer der Kinderstars des 1985 erschienenen Steven-Spielberg-Klassikers "Die Goonies", auf den auch einige Referenzen in "Stranger Things" entfallen. Die schon veröffentlichten Trailer sind vielversprechend: apokalyptische Bilder, bizarre Ungeheuer und natürlich jede Menge Eighties-Charme.

Zuletzt noch eine gute Nachricht für die Freunde des gruseligen "Netflix und chill": Wie kürzlich bekannt wurde, sind bereits Staffel drei und die finale vierte Staffel von "Stranger Things" in Planung. Womit sich abermals die Frage erhebt: Waren Sie schon einmal in Hawkins, Indiana?