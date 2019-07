9 von 10 Erwachsenen leiden unter Schlafstörungen. Die Gedanken kreisen, man wälzt sich im Bett, wir wissen, dass wir morgens wieder fit sein müssen, aber der ersehnte Schlaf stellt sich nicht ein. Schlaftabletten sind keine Lösung. Aus Angst vor Abhängigkeit oder Gewöhnungseffekten würden 74 Prozent der ÖsterreicherInnen pflanzliche Schlafhilfen bevorzugen. Der ehemalige Red Bull Manager Hans P. Vriens hat für sich selbst und viele Betroffene eine herausragende Lösung gefunden – Snoooze, Natural Sleep Drink.

Vom Energy Drink zum Natural Sleep Drink

Hans P. Vriens jonglierte zwischen den Kontinenten. In den USA lancierte er Red Bull, in Österreich galt es die Familie zu versorgen. Ständig im Standby-Modus, das Handy immer aktiv, erkannte er zum richtigen Zeitpunkt, dass Burn-Out oder Herzinfarkt nicht mehr ausgeschlossen sind. Jetlag und Stress wurden zu Vertrauten, Schlaf zum Luxusgut. Was stets auf der Strecke blieb – Zeit für Regeneration.



„Bald wurde mir klar, dass weder Diät noch Sport, Schlafdefizit ausgleichen können. Mehr und mehr hat mich das Thema Schlaf gefesselt. Ich las Studien und wissenschaftliche Berichte und registrierte, dass wir den Schlaf dringend nötig haben, um uns zu regenerieren und fit für den nächsten Tag zu sein.“ Der Energy-Experte mutierte zum Schlaf-Experten und entwickelte Snoooze, Natural Sleep Drink.

© Snoooze

Snoooze, Natural Sleep Drink. Die Innovation aus Österreich macht weltweit Furore

Snoooze, Natural Sleep Drink basiert auf einer wirkungsvollen Kombination aus Baldrian, Passionsblume, Zitronenmelisse, Lindenblüte und kalifornischem Mohn. Die optimal dosierten Kräuter helfen den natürlichen Schlafzyklus zu durchlaufen und verbessern die Nachtruhe, um am nächsten Tag wieder alle Herausforderungen meistern zu können.

Snoooze ist in umweltfreundlichen Kartondosen erhältlich als Snoooze regular oder Snoooze strong. UVP 2,95 EUR (BIPA, Spar, ADEG, Maximarkt, Apotheken, Reformhäuser wie Staudigl).



Bezahlte Anzeige