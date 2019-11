Es bleibt alles beim Alten: Die 13. Staffel von „Der Bergdoktor“ startet am 2. Januar 2020 um 20.15 Uhr im ZDF mit dem Winterspecial und wird anschließend regulär donnerstags zur Primetime laufen - so wie in den vorherigen Jahren auch.

