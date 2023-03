Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

In Wien sind ab heute, Mittwoch, die Wiener Sonderregelungen in Sachen Corona-Maßnahmen Geschichte. Die bis Ende Februar geltende Verordnung wurde nicht verlängert. Damit gibt es keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken mehr. Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitäler und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben.

Öffi-Nutzer in Wien werden auch eine weitere Änderung bemerken: Parallel zum Ende der Maskenpflicht öffnen die Wiener Linien ab heute auch wieder die vorderen Türen in Bussen sowie älteren Straßenbahnen, in denen die Fahrerkabine nicht geschlossen ist. Die Türen waren zu Beginn der Pandemie abgesperrt worden, um Lenkerinnen und Lenker vor einer Ansteckung zu schützen.

Als Maßnahme bleibt bis 30. April noch die Maskenpflicht in vulnerablen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen aufrecht. Dies ist jedoch eine Bundesregelung und gilt in ganz Österreich. Der Bund hat zuletzt ein Ende der Coronabestimmungen bis spätestens 30. Juni angekündigt.