In Kürze werden die Emmys, die Fernsehpreise für die besten Serien und Shows verliehen (17. September), die inzwischen beinahe schon den Oscars den Rang abgelaufen haben. Nominiert sind Stars wie Robert De Niro, Anthony Hopkins oder Kevin Spacey sowie Jane Fonda oder Reese Witherspoon. Die Königsklasse ist die "Beste Dramaserie". Stimmen Sie ab: Welche Serie ist die beste?

Die Liste der möglichen Emmy-Preisträger zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten inzwischen sind, wie Zuschauer heute Fernsehen können: Mit insgesamt 110 Nominierungen führt der Bezahl-Kabelsender HBO zwar zum 17. Mal in Folge das Feld bei den Sendern und Plattformen an, danach folgt jedoch schon der Streamingdienst Netflix mit 91 Nennungen - 37 mehr als im Vorjahr. Auf Rang drei liegt mit 60 Nominierungen NBC als erster traditioneller Fernsehsender.

Bei den Serien führen die TV-Comedyshow "Saturday Night Live" und die Science-Fiction-Westernserie "Westworld" das Feld in diesem Jahr mit je 22 Nominierungen an. Mit der 42. Staffel gelang der Sketch-Show damit ein Rekord: Nie zuvor hat eine Unterhaltungssendung ("Variety Program") mehr Nominierungen bekommen.

Anders als in den Vorjahren war in diesem Jahr keine Staffel von "Game of Thrones" wählbar. Stattdessen gehen sieben andere Reihen ins Rennen um den Preis für die beste Dramaserie des Jahres: "Better Call Saul", "The Crown", "Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This Is Us - Das ist das Leben" und "Westworld".

Welche ist die beste Serie? Welche der folgenden Dramaserien soll den Emmy gewinnen? Better Call Saul

House of Cards

Stranger Things

The Crown

The Handmaid’s Tale

This Is Us

Westworld abstimmen Ergebnisse anzeigen

Alle Nominierungen in den wichtigsten Kategorien im Überblick:

Beste Comedy-Serie

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Bester Schauspieler in einer Drama-Serie

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Sterling K. Brown - This is Us

Anthony Hopkins - Westworld

Matthew Rhys - The Americans

Liev Schreiber - Ray Donovan

Kevin Spacey - House of Cards

Milo Ventimiglia - This is Us

Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie

Viola Davis - How to Get Away With Murder

Claire Foy - The Crown

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Keri Russell - The Americans

Evan Rachel Wood - Westworld

Robin Wright - House of Cards

Best Actor in a Comedy Series

Bester Schauspieler in einer Comedy-Serie

Anthony Anderson - Black-ish

Aziz Ansari - Master of None

Zach Galifianakis - Baskets

Donald Glover - Atlanta

William H. Macy - Shameless

Jeffrey Tambor - Transparent

Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie

Pamela Adlon - Better Things

Ellie Kemper - Unbreakable Kimmy Schmidt

Allison Janney - Mom

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Lily Tomlin - Grace and Frankie

Jane Fonda - Grace and Frankie

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie

John Lithgow - The Crown

Jonathan Banks - Better Call Saul

Mandy Patinkin - Homeland

Michael Kelly - House of Cards

David Harbour - Stranger Things

Ron Cephas Jones - This Is Us

Jeffrey Wright - Westworld



Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Samira Wiley - The Handmaid's Tale

Uzo Aduba - Orange Is the New Black

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Chrissy Metz - This Is Us

Thandie Newton - Westworld

Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie

Alec Baldwin - Saturday Night Live

Louie Anderson - Baskets

Ty Burrell - Modern Family

Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale - Veep

Matt Walsh - Veep

Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Vanessa Beyer - Saturday Night Live

Leslie Jones - Saturday Night Live

Anna Chlumsky - Veep

Judith Light - Transparent

Kathryn Hahn - Transparent

Beste Kurzserie

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

Bester TV-Film

The Wizard of Lies (HBO)

Black Mirror (Netflix)

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)