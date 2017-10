Testsieg in drei Ländern – Emma auf Erfolgskurs

Nicht umsonst ist die Emma Matratzen GmbH eins der am schnellsten wachsenden Start Up Unternehmen in ganz Deutschland. Allein im August konnten über 10.000 Emma Matratzen verkauft werden. Doch nicht nur bei den Kunden, auch bei internationalen Testinstituten konnte die Emma Matratze punkten.

In gleich drei europäischen Ländern gilt Emma als die beste je getestete Matratze. Den ersten Testsieg konnte sich Emma Anfang des Jahres 2017 mit einer Gesamtnote von 7,7 Punkten in den Niederlanden sichern. Die größte niederländische Verbraucherorganisation Consumentenbond hat im März sieben verschiedene Matratzen getestet und Emma als beste Matratze im Test 03/2017 ausgezeichnet. Doch nicht nur in diesem Test steht Emma an der Spitze. Insgesamt hat Consumentenbond 77 Matratzen getestet und keine davon kam an das Testergebnis der Emma Matratze heran. Bemerkenswert ist, dass viele der getesteten Matratzen auch in Deutschland verfügbar sind.

© Emma

Auch in Frankreich konnte die Emma Matratze die Verbraucherorganisation Test Que Choisir von sich überzeugen. Zwei Monate nach dem Testsieg in den Niederlanden konnte sich Emma im Mai 2017 gegen 23 anderen Matratzen durchsetzen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 15/20 schnitt die Emma Matratze im Test vom Mai 2017 am besten ab.

Alle guten Dinge sind drei – das dachte sich wohl auch das italienische Testinstitut Altroconsumo, das die Emma Matratze unter mehr als 50 weiteren Matratzen mit der höchsten Punktzahl bewertete. Insgesamt konnte sich Emma 80 von 100 Punkten sichern und sich somit auch gegen die Konkurrenz von führenden Marken durchsetzen.

Emma setzt den Höhenflug fort

Als würden drei internationale Testsiege noch nicht reichen, geht Emma auch weiterhin mit großen Schritten voran – und das auf dem gesamten europäischen Markt. Which?, die größte britische Verbraucherorganisation, zeichnete die Emma Matratze mit dem sogenannten Best Buy 2017 Siegel aus. Diese Auszeichnung soll Kunden eine Entscheidungshilfe sein und deklariert empfehlenswerte Produkte. Da Emma auch im Which? Test gut abschneiden konnte, ist diese Billigung naheliegend.