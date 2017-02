Emirate wollen Siedlung auf dem Mars bauen

Trotz schwindender Einnahmen durch Ölverkäufe denken die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin in Superlativen: Ein in Dubai vorgestellter Plan soll Bewohner des Golfstaates in 100 Jahren auf den Mars bringen. 2117 soll auf dem Roten Planeten die erste menschliche Siedlung fertiggestellt sein, verkündete Vizepräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum auf einer Konferenz am Dienstag in Dubai.

Zunächst sei es aber das Ziel des Langzeitprojektes, die Möglichkeiten zu untersuchen, wie Menschen auf dem Mars überleben können. Dabei sei unter anderem die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie wichtig.

Bis also die ersten Golfbewohner über den Mars spazieren, dürfte es noch einige Zeit dauern. Das für futuristische Projekte bekannte Dubai will aber schon in wenigen Monaten eine andere Premiere der Luftfahrt feiern: Im Juli sollen die ersten Taxi-Drohnen Menschen in der Stadt ohne Pilot von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer bringen. Lokalen Medienberichten zufolge waren die ersten Testläufe mit dem unbemannten Flugobjekt chinesischer Bauart erfolgreich. Zu schwer dürfen die Passagiere aber nicht sein: Die Drohne kann nur etwas mehr als 100 Kilogramm tragen. Die Batterien machen maximal nach 30 Minuten schlapp.