Emily Cox spielt steirische Volksmusikerin in ARD-Krimi

Die in Österreich aufgewachsene britische Schauspielerin Emily Cox spielt im ARD-Fernsehkrimi "Steirerstern" an diesem Samstag (20.15 Uhr) eine österreichische Volksmusikerin im Dirndl. Sie hat das nach eigenen Worten sehr genossen. "Das war ein großer Spaß! Tanzen, singen, steirisch reden: Was will man mehr", sagte die 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Mir war wichtig, die Figur ernst zu nehmen und nicht zu verraten und kein Klischee von einer Volksmusiksängerin zu spielen", so Cox. "Ich hab' versucht herauszufinden, was sie im Leben will, was ihre Träume, Sehnsüchte und Ängste sind - und was ihr dabei im Weg steht, zu bekommen, was sie will. Außerdem hab' ich steirisch gelernt - ich kann aber nur genau die Sätze, die auch im Drehbuch stehen."

In dem Krimi will die von Cox gespielte Künstlerin Jana der Volksmusik den Rücken kehren und verlässt ihren Mann für eine Frau. Als sie erfährt, dass ihre neue Liebe tot ist, bekommt die Musikerin einen Heulkrampf - eine eindrucksvoll gespielte Szene.

Dazu Cox: "Generell denke ich beim Spielen eigentlich nie an Gesten, sondern versuche, die Situation so gut ich kann von innen zu verstehen und mich reinzuversetzen. Welche Emotion dann rauskommt, oder wie ich schaue, wie ich mich bewege, plane ich nicht im voraus, sondern ich schau' einfach, was passiert - wie im echten Leben. Natürlich kostet es schon etwas Überwindung, auch an dunkle Orte zu gehen."