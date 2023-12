Emily Blunt: Fans wollen meinen Mann mit einer Anderen sehen

Hollywood-Schauspielerin Emily Blunt ("Oppenheimer") erzählt, dass Fans der US-Sitcom "The Office" ihren Ehemann John Krasinski bis heute lieber mit seiner Kollegin aus der Serie zusammen sähen. "Weißt du, wie viele Menschen bis heute rufen 'Ich wünschte, du wärst mit Pam zusammen', wenn ich neben ihm herlaufe?", fragte die 40-Jährige in einem Podcast des Magazins "Variety".

Krasinski (44) spielte von 2005 bis 2013 in der Comedyserie "The Office" den Büro-Angestellten Jim, der mit seiner Kollegin Pam zusammenkommt. Auch zehn Jahre nach dem Serienfinale fragten Fans sie und ihren Mann in der Öffentlichkeit "Wo ist Pam?", schilderte Blunt. "Und ich entgegne: 'Sie ist nicht hier!'" Pam-Darstellerin Jenna Fischer zähle aber zu ihren "liebsten Freunden", betonte die Britin. "Wir lieben Jenna." Blunt und Krasinski sind seit 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.