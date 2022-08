EM-Silber von Alexandri-Duett auch in Technik-Kür

Die Alexandri-Schwestern haben am Montag auch in ihrem vierten EM-Bewerb von Rom zugeschlagen. Wie in der Freien Kür holten Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri in der Technik-Kür die Silbermedaille, vor ihnen lag erneut nur das ukrainische Duett. Mit seiner Bestnote von 91,9852 Punkten fehlte dem OSV-Gespann aber weniger als 0,9 Zähler auf Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa (92,8538). Drillingsschwester Vasiliki Alexandri hatte im Solo in beiden Bewerben Bronze geholt.

Es waren die Medaillen acht bis elf für den österreichischen Schwimmverband (OSV) in der EM-Geschichte. Die Ausbeute steht nun bei einmal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze.