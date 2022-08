EM-Bronze für Tischtennis-Mixed-Duo Polcanova/Gardos

Sofia Polcanova/Robert Gardos haben bei der Tischtennis-EM im Rahmen der European Championships in München im Mixed-Bewerb Bronze geholt. Das ÖTTV-Duo verlor am Montag im Halbfinale gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Bernadette Szöcs/Ovidiu Ionescu aus Rumänien trotz 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (5,7,-9,-7,-6). Ein Duell um Rang drei gibt es nicht.

Für Polcanova war es ein spezielles Halbfinal-Duell, traf sie doch auf ihre Doppelpartnerin Szöcs. Knackpunkt im Spiel war der dritte Satz, in dem die Österreicher bei 2:0-Satzführung einen 4:0-Vorsprung aus der Hand gaben und den Rumänen ein Comeback ermöglichten. Nach fünf Sätzen und vier abgewehrten Matchbällen mussten sich Polcanova und Gardos, die sich mit Blick auf Olympia 2024 neu zusammengetan haben, geschlagen geben.

Szöcs/Ionescu treffen im Finale am Abend (19.20) auf die topgesetzte französische Paarung Yuan Jianan/Emmanuel Lebesson. Diese hatten in ihrem Semifinale Barbora Balazova/Lubomir Pistej aus der Slowakei keine Chance gelassen und diese mit 3:0 (4,6,12) besiegt.

Gruppen-Siege in der Einzel-Qualifikation feierten unterdessen Amelie Solja und Andreas Levenko, die sich damit direkt für das 1/32-Finale qualifizierten. Solja bezwang die Slowenin Sara Tokic mit 3:0 (6,6,3) und verbuchte ebenso ihren zweiten Sieg wie Andreas Levenko, der den Serben Zsolt Peto nach 1:2-Satzrückstand und einem dramatischen fünften Set noch mit 3:2 (-9,5,-9,6,12) schlug. Alexander Chen war beim 0:3 (-5,-9,-5) gegen den Italiener Jordy Piccolin chancenlos und braucht am Dienstag noch einen Sieg, um aufzusteigen.

David Serdaroglu kassierte mit dem 0:3 (-8,-6,-6) gegen den Tschechen Jiri Martinko seine zweite Niederlage und spielt ebenfalls am Dienstag noch einmal. Karoline Mischek spielte am späten Nachmittag noch gegen Zdena Blaskova aus Tschechien um den direkten Aufstieg ins 1/32-Finale. Dort steigen dann auch gesetzten Sofia Polcanova (3), Robert Gardos (14) und Daniel Habesohn (26) am Mittwoch ein.