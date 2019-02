Am Dienstagabend holte Richard Lugner seinen diesjährigen Opernball-Stargast Elle Macpherson vom Flughafen ab. Heute wird "The Body", wie das Supermodel genannt wird, in der Lugner City auftreten.

THEMEN:

Ihre Ankunft am Flughafen Schwechat lief ohne Trubel ab, heute hat Elle Macpherson aber ihren ersten großen Auftritt: Das ehemalige australische Supermodel wird um 13 Uhr in der Lugner City zunächst eine Pressekonferenz abhalten, ab 14 Uhr steht eine Autogrammstunde auf dem Programm.

Ab 13 Uhr live: PK in der Lugner City

Im Vorfeld zeigte sich Richard Lugner beeindruckt von seinem Stargast, den er erst am späten Abend am Flughafen in Empfang nehmen sollte. "Wie die das überlebt, weiß ich eh nicht. Jetzt ist sie von Amerika gekommen und morgen um 8 Uhr hat sie schon die Make-up-Dame bestellt. Sie scheint was auszuhalten", meinte Lugner am Dienstag.

Auch Interessant: Richard Lugner bekommt Doppelgänger bei Madame Tussauds

Das Highlight wird auch dieses Jahr der gemeinsame Opernball-Besuch sein. Elle Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre. Ihr Durchbruch gelang ihr durch mehrere Titelbilder der Frauenzeitschrift "Elle". Im Laufe ihrer Karriere wurde ihr dann der prägende Spitznamen "The Body" verliehen. Sie sammelte auch Erfahrungen als Schauspielerin und wirkte unter anderen in fünf Folgen der Fernsehserie "Friends" mit.

Passend dazu: Das waren Richard Lugners bisherige Opernball-Stargäste

Im Gegensatz zu den meisten Lugner-Stargästen wird Elle Macpherson nicht sofort nach dem Opernball wieder aus Wien abreisen. Sie hat vor, bis Sonntag in der Stadt zu bleiben.