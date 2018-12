Bereits im Sommer letzten Jahres wurde Elle Macpherson ein Flirt mit Brad Pitt nachgesagt. Nun spricht das Supermodel Klartext.

Seit der Trennung von Angelina Jolie wurde Brad Pitt mit zahlreichen prominenten Damen in Verbindung gebracht. Erst hieß es, seine Filmpartnerin Marion Cotillard sei schuld an der Trennung von Angelina, später wurde ihm ein Techtelmechtel mit Kate Hudson nachgesagt und auch Sienna Miller und Elle Macpherson soll er näher gekommen sein.

© imago/Future Image Elle Macpherson in München

Was läuft bzw. lief den da mit Brad Pitt? Gar nichts, klärt die 54-Jährige, die dank ihres umwerfenden Körpers den Spitznamen "The Body" trägt, nun auf. "Alle sagen, ich hätte was mit Brad Pitt", erzählt Elle beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München laut "Bild" amüsiert. Sie stellt aber auch klar: "Das ist ein Gerücht."

Elle Macpherson liebt einen anderen Mann

Elle Macpherson ist in einen ganz anderen Mann verliebt, sie datet den britischen Arzt Andrew Wakefield. Dass der umstrittene Mediziner in seiner Heimt Berufsverbot hat, da ein von ihm veröffentlichter Artikel zu einem Rückgang der Impfrate führte, stört das australische Topmodel nicht. Sprechen möchte sie aber auch nicht darüber. "Solche Fragen beantworte ich nie", meint sie knapp.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER Brad Pitt ist noch auf der Suche nach einer neuen Liebe

Während Elle Macpherson ihr Liebesglück genießt, sucht ihr vermeintlicher Flirtpartner Brad Pitt noch danach. Elle ist nach Sienna Miller und Kate Hudson übrigens schon die dritte Promi-Dame, die öffentlich bestreitet, eine Affäre mit dem Hollywoodstar gehabt zu haben. Liegen Brads beste Zeiten etwa bereits hinter ihm?