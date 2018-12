Elf Tote bei Feuer in zentralchinesischer Fabrik

Bei einem Feuer in einer Fabrik in Zentralchina sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Montag in der Stadt Shangqiu in der Provinz Henan, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Nach ersten Ermittlungen hätten drei Mitarbeiter gegen betriebliche Vorschriften verstoßen, was zu dem Brand geführt habe, hieß es unter Berufung auf örtliche Behörden. Nähere Details wurden nicht genannt. Die drei seien in Gewahrsam genommen worden. Das Feuer sei nach drei Stunden unter Kontrolle gebracht worden.