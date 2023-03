Elektro-KV: Gewerkschaften sprechen von "Verteilungskampf"

Am kommenden Mittwoch, dem 8. März, startet die Frühjahrslohnrunde für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI). Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA teilten heute mit, dass sie "sehr intensiven Verhandlungen in allen Branchen und einen harten Verteilungskampf" erwarten. Sie verweisen auf die Preissteigerungen und stellen klar: "Daher stehen ordentliche Lohn- und Gehaltserhöhungen ganz oben auf dem Forderungsprogramm."

Und die Gewerkschaften sparen nicht mit Kritik an der Regierung. "Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten hat es die Bundesregierung bisher nicht geschafft, die Teuerungswelle zu dämpfen. Es liegt nun an den Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass die Inflationsbelastung nicht zu massiven Einkommensverlusten führt und die Krisenkosten nicht zur Gänze auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt werden", hieß es in einer Aussendung.

Die beiden Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) betonten: "Wir werden in der Elektro- und Elektronikindustrie einen Reallohnzuwachs anstreben, zumal sogar Industrievertreter von einem sensationellen Jahr 2022 sprechen und erst diese Woche das BIP-Wachstum von der Statistik Austria auf fünf Prozent nach oben korrigiert wurde."

Im Vorjahr schloss die Elektro- und Elektronikindustrie mit einem Plus von 4,8 Prozent, mindestens aber 130 Euro mehr im Monat, ab. Dies bedeutete für niedrigere Einkommen einen Zuwachs von bis zu 6,7 Prozent, rechnete die Gewerkschaft damals vor. Traditionell wird bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen die Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate ("rollierende 12-Monats-Inflation") als Basis des Feilschens herangenommen, diese liegt laut Gewerkschaften mit Februar 2023 bei 9,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Jahresinflation bei 3,5 Prozent.

Nach der EEI beginnen die Verhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten der Papierindustrie (20. März), für die Textilindustrie (21. März, 7.500 Beschäftigte) und für die knapp 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Chemische Industrie (14. April). Den Abschluss der industriellen Frühjahrsrunde bildet traditionell die Glasindustrie mit rund 7.000 Beschäftigten und einem Verhandlungsstart im Mai.

Zuletzt hatte das Hotel- und Gastgewerbe einen KV-Abschluss erzielt, hier bekommen die Beschäftigten heuer im Schnitt 9,3 Prozent Lohn und Gehalt. Der neue Brutto-Mindestlohn für Hilfskräfte beträgt 1.800 Euro und für Fachkräfte in den ersten beiden Berufsjahren 1.860 Euro. Die Lehrlingseinkommen liegen ab 1. Mai bei 925 Euro (im ersten Lehrjahr).

In Deutschland hat heute das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, dass die deutschen KV-Löhne 2022 klar hinter der Inflation zurück geblieben sind. Einschließlich der fest vereinbarten Sonderzahlungen hatten die Tarifbeschäftigten 2,2 Prozent mehr Geld in der Tasche als im Jahr zuvor. In dieser Zeitspanne stiegen die Verbraucherpreise um 6,9 Prozent. Die Kaufkraft der Arbeitnehmer ging wegen der Inflation also zurück.