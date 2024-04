Eishockey beschert Puls 24 Marktanteilsrekord

Livesport zieht - auch auf einem Nachrichtensender. So verbuchte Puls 24 am Dienstag u.a. dank der Übertragung von Partie sechs in der Finalserie der ICE Hockey League zwischen Red Bull Salzburg und KAC den höchsten Tagesmarktanteil seit Senderbestehen.

Konkret erzielte Puls 24 einen Marktanteil in Höhe von 4,3 Prozent in der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Das Spiel selbst lag im dritten Drittel mit 10,4 Prozent Marktanteil klar darüber. Im Schnitt sahen 135.000 Personen zu, wie der KAC mit einem 4:1 Auswärtssieg das entscheidende siebente Spiel erzwang. Damit kann Puls 24 wohl auch am Freitag, ab 19.05 Uhr, wenn die finale Partie ausgetragen wird, mit überdurchschnittlichem Zuschauerinteresse rechnen.