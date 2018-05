Eishockey: ÖEHV-Team unterlag bei WM der Slowakei 2:4

- Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Dänemark auch nach dem dritten Spiel noch ohne Sieg. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Dienstag in Kopenhagen der Slowakei mit 2:4 geschlagen geben. Brian Lebler brachte Österreich früh in Führung (2.). Marcel Hascak (5.), Tomas Jurco (23.) und Christian Jaros (29.) drehten aber das Spiel zugunsten der Slowaken.

Peter Schneider gelang nur noch der Anschlusstreffer für das rot-weiß-rote Team (42.), das am Mittwoch (201.5 Uhr) gegen Titelverteidiger Schweden schon wieder im Einsatz ist. Wenige Sekunden vor Schluss kassierte Österreich durch Michal Kristof den Empty-Net-Treffer zum 2:4