Einzigartige Aura Light-Funktion beim neuen V29 von vivo

Das erste Smartphone mit integriertem Ringlicht

Sobald man das V29 in der Hand hält, fällt etwas ins Auge: Ein großer Beleuchtungsring (15,6 mm Durchmesser) bei der rückseitigen Kamera, auch Aura Light-Funktion, genannt. Man kann dieses Feature mit einem integrierten Ringlicht vergleichen, das Fotos in absolut professioneller Studioqualität ermöglicht. Das überdimensionale Aura Light erzeugt außerdem einen einzigartigen, dreidimensionalen Beleuchtungseffekt und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung aus jedem Blickwinkel, wodurch auch Gesichtsschatten vermieden werden. Dank der um 36 % höheren Helligkeit im Vergleich zum Vorgängermodell V27 bekommen die Fotos des vivo V29 eine lebendige Schärfe.



Das Kamerasystem des V29 passt sich zudem an unterschiedliche Umgebungen mit den jeweiligen Farbtemperaturen an. Von dynamischen Nachtclubs bis hin zu lebendigen, neonbeleuchteten Straßen oder gemütlichen Bars – das V29 adaptiert mühelos seine Farbtemperatur, um sie intelligent auf die Umgebung abzustimmen, und bietet so die Kompetenz eines persönlichen Lichtdesigners. Mit nur einem Fingertipp auf das V29 werden Motive in schwach beleuchteten Umgebungen sanft beleuchtet, so dass ihre einzigartigen Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Ergebnis sind helle, klare Porträts mit einer fesselnden Atmosphäre, die jede Aufnahme bereichert.

Auch Selfies können sich mit dem V29 mehr als sehen lassen: Die verbesserte 50-MP-HD-Kamera hat ein erweitertes Sichtfeld und präzise Autofokus-Funktionen. So lassen sich mühelos und ohne Verzerrungen noch mehr Lächeln einfangen.

© vivo

Für jede Situation gewappnet: Wasserdicht, staubdicht und toller Akku

Das V29 hat außerdem eine sogenannte IP68-Einstufung – das bedeutet, dass das Gerät eine lange Lebensdauer und Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet. Egal, ob man im Regen steht oder beim Sportfest herumtobt, das V29 ist bei normalem Gebrauch absolut wasserdicht und staubdicht. Das Modell wurde in mehr als 60 kontrollierten Labortests auf seine Zuverlässigkeit getestet und garantiert ein langanhaltendes, sorgenfreies Nutzungserlebnis.



Sommerliches Design mit 3D Magnetic Particles Technologie

Das V29 ist in zwei Farbversionen erhältlich: Peak Blue und Noble Black. Inspiriert von der Erhabenheit der Berge, ist das einzigartige Design eine echte Branchenneuheit, die mit der 3D-Magnetpartikel-Technologie entwickelt wurde. 15 Millionen mikrometergroße 3D-Magnetpartikel erzeugen eine Vielzahl verschiedener schimmernder und kaskadenartiger Licht- und Schattenabstufungen. Durch Neigen des Telefons verschiebt sich die bergähnliche Silhouette und schwankt, als würde sie auf den Rhythmus der Bewegung reagieren.

Das V29 ist ab dem 25. August 2023 in Österreich zu einem UVP von 499 EUR erhältlich. Kundinnen und Kunden können das neue Smartphone in ganz Österreich bei den Mobilfunkanbietern A1 und Drei sowie im Fachhandel erwerben. Ab dem Zeitpunkt der Markteinführung bietet vivo drei Jahre lang Software-Sicherheitspatches sowie drei größere Android-Updates.

© vivo

Rund um den Schulanfang gibt es bei vivo außerdem eine besondere Aktion: Vom 25.8.-8.9. 2023 gibt es beim Kauf eines V29 vivo Sport Kopfhörer geschenkt.