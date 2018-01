Einsturz in Börse von Jakarta - Mindestens 75 Verletzte

Nach dem Einsturz eines Zwischengeschoßes der indonesischen Börse in Jakarta steigt die Zahl der Verletzten rapide an. Nach neuen Angaben von Polizeisprecher Setyo Wasisto wurden am Montag mindestens 75 Menschen bei dem Sturz der Trümmer in die Eingangshalle des Gebäudes verletzt.

Börsenchef Tito Sulistio hatte zuvor von 20 Verletzten gesprochen, nach seinen Angaben gab es aber keine Toten.