Wenn die Dämme der Zivilisation brechen, sind die Minderheiten als Erste dran. Egal, welche.

Zur Vilimsky-Sache schwieg Bundeskanzler Sebastian Kurz beharrlich. Als es vergangene Woche in Wien zu einem Angriff auf jüdische Mitbürger kam, fand er die Twitter-App auf seinem Handy wieder. "Wir tun als Bundesregierung alles dafür, damit jüdisches Leben in Österreich in Sicherheit möglich ist", ließ er prompt via Kurznachrichtendienst wissen, "und kämpfen entschieden gegen jede Form von Antisemitismus."

Keiner anderen Religionsgemeinschaft hat Kurz seit Amtsantritt so viel offensichtliche Wertschätzung entgegengebracht wie der jüdischen. Auf seinem Facebook-Account lässt sich das nachvollziehen: Bereits am 16. Jänner, wenige Wochen nach der Angelobung, empfing er Oskar Deutsch, den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, im Bundeskanzleramt, im März den Holocaust-Überlebenden Kurt Tutter. Marko Feingold widmet er insgesamt drei Einträge.

Kurz gedachte auf Facebook des Tages der Auschwitz-Befreiung, der Mauthausen-Befreiung, erinnerte am 12. März an "die Schrecken des NS-Regimes, der Shoa und des Zweiten Weltkriegs" und räumt seiner Israel-Reise inklusive Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem viel Platz ein. Mit Repräsentanten der katholischen Kirche traf er laut Facebook bisher vier Mal zusammen (wenn man die Sternsinger mitrechnet). Vertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft wurden einmal zur Aussprache zum Thema "Kopftuch" ins Kanzleramt zitiert.

Damit Jüdinnen und Juden in Österreich "in Sicherheit", wie Kurz es sich im Namen der Bundesregierung wünscht, leben können, braucht es aber nicht nur schöne Worte, sondern vor allem ein gesellschaftliches Klima, in dem Angst, Hetze und Panikmache keinen Platz haben. In dem Solidarität mit den Schwächeren praktiziert wird, egal, woher sie kommen, wie sie aussehen oder woran sie glauben. In dem Randgruppen und Andersartige sich sicher fühlen und mit Solidarität, ja: bestenfalls Wohlwollen der Mehrheitsgesellschaft, rechnen dürfen. In dem keinerlei Form von Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen geduldet wird, egal, ob als tätlicher Angriff auf der Straße (zum Glück noch die Ausnahme), als Pöbelei oder gar Drohung im Internet oder als so genannter "Rülpser" - ein verharmlosender Begriff -in der Politik.

An diesen Eckpfeilern demokratischer und im besten Sinne des Wortes christlich geprägter Gesellschaften wird seit geraumer Zeit heftig gerüttelt, zuletzt heftiger denn je. Nicht nur in Österreich. Nicht nur in Europa. Wenn die Dämme der Zivilisation brechen, sind die Minderheiten als Erste dran. Egal, welche. Das war immer schon so und wird diesmal nicht anders sein. Schöne Worte sind schön, aber manchmal wären klare wichtiger.

Was meinen Sie?

