Einschlafprobleme? Damit ist jetzt Schluss! Mit diesem Trick sollten Sie innerhalb zwei Minuten einschlafen.

Der Trick stammt aus der Zeit während des zweiten Weltkriegs und sollte ursprünglich US-Soldaten dabei helfen einzuschlafen. Er funktioniert folgendermaßen: Bringen Sie sich in eine bequeme Lage und entspannen Sie zunächst Ihr Gesicht, genauer gesagt Kiefermuskulatur, Zunge und Mund. Auf diese Weise gehen Sie im Folgenden Schritt für Schritt mit dem restlichen Körper vor.

So entspannen Sie sich

Entspannen Sie Schultern und dann Nacken. Danach kommen Arme und Hände dran. Dann sind Oberschenkeln, Waden und Füße an der Reihe. Immer schön eines nach dem anderen. Ist das erledigt, stellen Sie sich folgendes Bild vor: Sie liegen in einem Kanu auf dem See. Über Ihnen erstreckt sich der weite blaue Himmel. Sollte es mit diesem Bild nicht klappen, probieren Sie es mit diesem hier: Sie liegen in einer bequemen Hängematte. Der Raum um Sie herum ist dunkel.

Werden Sie lästige Gedanken los

Es kommt hier weniger darauf an, was Sie sich vorstellen, als dass Ihnen das Bild dabei hilft, Ihre Gedanken zum Schweigen zu bringen. Hilft alles nichts, dann sagen Sie sich geistig das Mantra "Nicht denken!" vor. Diese Technik wurde nicht nur in der Praxis erprobt. Militärstudien zufolge soll sie bei 96 Prozent der Teilnehmer den gewünschten Erfolg gebracht haben. Nach spätestens sechs Wochen Übung konnten sie binnen zwei Minuten einschlafen.

