Einsatz von KI macht Selena Gomez Angst

US-Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (31) steht dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Musikindustrie skeptisch gegenüber. "Ehrlich gesagt macht mir das ganze KI-Thema Angst", sagte sie auf einer Konferenz am Dienstagnachmittag (Ortszeit). Sie glaube nicht, dass jemand in ihrer Branche sich gerne auf einen Computer verlassen wolle, um die eigene Geschichte oder Botschaft zu übersetzen.

"Ich denke nicht, dass man jemals das ersetzen wird, was ein Mensch schreiben kann", sagte Gomez. Erst vor kurzem hatte sie ein KI-Cover von ihrer Stimme als "gruselig" bezeichnet. In einem Instagram-Beitrag war ein Video gepostet worden, in dem eine Künstliche Intelligenz den Hit "Starboy" von The Weeknd coverte - und dafür Selina Gomez' Stimme imitierte.