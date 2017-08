Bei einem Einsatz in Favoriten hat eine 38-Jährige beim Versuch, einen Polizisten in die Wade zu beißen, nur den Stiefel des Beamten erwischt. Bei einem Kollegen hatte sie mehr "Glück" und verletzte diesen am Handgelenk, was ihr eine Festnahme sowie Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung einbrachte.

Die Exekutive war gegen 20.30 Uhr zu einem Streit in ein Wohnhaus gerufen worden, da ein 46-jähriger Tunesier aus unbekannter Ursache einen anderen Partygast, einen 41-jährigen Österreicher, geschlagen hatte. Da sich der Ältere auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, wurde er festgenommen. Das passte wiederum der Freundin des Tunesiers nicht, die auf die Polizisten losging.