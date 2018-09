Einmal kulinarisch um die Welt, bitte!

Wer auf der Suche nach einer kulinarische Weltreise ist, kann sich freuen - denn die Suche hat ein Ende. Im Foodwiki, dem weltweit ersten kulinarischen Lexikon, kann man alles rund um hunderte Gerichte aus der ganzen Welt nachlesen. Die kulinarische Enzyklopädie, welche erst neulich von Lieferservice.at ins Leben gerufen wurde, enthält derzeit spannendes Hintergrundwissen zu über 196 Gerichten aus 10 verschiedenen Ländern.

Von der mexikanischen, bis hin zur indischen Küche finden sich im Foodwiki unzählige Gerichte aus aller Welt. Zum Beispiel haben sicherlich die wenigsten schon einmal etwas über das griechische Gericht “Pikilia” gehört. Diese köstliche Vorspeisenplatte besteht aus gefüllten Weinblättern, griechischem Salat, Taramosalata, Tzatziki, Oliven frisch gebackenem Weißbrot. Klingt verführerisch gut? Das Foodwiki von Lieferservice.at hat noch einiges mehr zu bieten.

Ein weiteres leckeres Gericht, das noch nicht von vielen Leuten entdeckt wurde ist thailändisches Som Tam. Som Tam ist ein thailändischer Salat, bestehend aus Kohl, Möhren, Tomaten, Schlangenbohnen, Spargelbohnen, Kohlrabi und Spinat. Serviert wird er meistens mit Reis oder Glasnudeln. Zudem können Papayafrüchte, Knoblauch, Limetten und Chilis nach Belieben hinzugefügt werden. Wer seinem Som Tam noch das besondere Extra hinzufügen möchte, der kann auf getrocknete Krabben oder rohe Thai-Auberginen hinzufügen. Beim Som Tam sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Neben diesen, findet man im Foodwiki noch viele weitere köstliche Gerichte. Fans der spanischen Küche werden von der Vielfalt an Klassikern dieses äußerst sonnenverwöhnten Landes überrascht sein. Herzhafte Paella, feurige Tapas, oder süße Flan sind nur einige wenige der zahlreichen spanischen Gaumenschmäuse, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Fantástico!

Zu sämtlichen Gerichten im Foodwiki werden interessante Fakten, sowie ihre Herkunft, ihre Geschichte und kulturelle Traditionen rund um jede Speise beschrieben. Wer möchte, kann noch direkt im Artikel seine PLZ eingeben und schauen, ob das entsprechende Gericht von einem Restaurant in der Nähe über Lieferservice.at angeboten wird. Mit nur wenigen Klicks kann man sich dann die Geschmäcker der ganzen Welt direkt bis nach Hause liefern lassen. Innerhalb von durchschnittlich 30-45 Minuten hat man beispielsweise frisch zubereitetes türkisches Shawarma, oder gesunde Sommerrollen nach original vietnamesischem Rezept auf dem Tisch stehen und wenn man beim Essen für einen Moment die Augen schließt, könnte man meinen, dass man gerade an einem anderen Teil der Erde ist.

Jeder Artikel im Foodwiki ist mit den Eigenschaften des jeweiligen Gerichts versehen, welche in einer sauber sortierten Übersicht angezeigt werden. Neben der Küchenrichtung erfährt man zu jeder Speise alles über etwaige Allergene, um was für eine Art von Gerichten es sich handelt, auf welchen Hauptzutaten es basiert und für welchen Geschmackstyp es am besten geeignet ist. Jedoch ist Vorsicht geboten. Die großartig verfassten Texte und makellosen Bilder von hunderten Köstlichkeiten machen schon nach einem kurzen Besuch auf dem Foodwiki ziemlich hungrig. Das sollte allerdings niemanden davon abhalten, sich schleunigst einen eigenen Eindruck vom Foodwiki zu verschaffen. Alle bereits genannten Gerichte aus aller Welt und noch viele weitere können hier gefunden werden.

