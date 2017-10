Einkommen im Finanzbereich steigen um 2 bis 3 Prozent

Die Gehälter von Beschäftigten im Finanz- und Rechnungswesen - Controller, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter usw. - werden in Österreich im kommenden Jahr um 2 bis 3 Prozent steigen. Anders als in den Vorjahren profitieren diesmal auch Berufsanfänger von höheren Gehaltssprüngen, zeigt die neue Gehaltsübersicht des auf Fach- und Führungskräfte spezialisierten Personaldienstleisters Robert Half.

"Die Gehälter in Österreich steigen bereits im vierten Jahr in Folge", sagte Robert Szvetecz, Senior Manager bei Robert Half in Wien, am Dienstag laut Aussendung. "Die Erhöhungen sind nicht nur der positiven Wirtschaftsentwicklung zuzuschreiben. Getrieben durch die Sorge vor Abwanderung nutzen Arbeitgeber dieses Instrument, um Fachkräfte zu binden."

"Hier sind kleine und mittlere Betriebe im Nachteil: Sie können oftmals nicht mit dem Gehaltsniveau größerer und internationaler Großunternehmen mithalten. Deshalb sollten sie ihre Gehaltspakete genau prüfen und zum Ausgleich Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Maßnahmen für eine gute Work-Life-Balance und interessante Entwicklungsmöglichkeiten anbieten."