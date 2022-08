Einfache Sprache: Zielgruppenvertreter für Erhalt von orf.at

Die jüngst entfachte Debatte um die Zukunft von orf.at alarmiert mehrere Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderung. Der Österreichische Behindertenrat, die Behindertenanwaltschaft, das Beratungszentrum "Bizeps", der Verein ÖZIV und die Lebenshilfe wiesen am Freitag in Aussendungen auf die Bedeutung der "blauen Seite" ob ihres Angebots in einfacher Sprache für Menschen mit Lernschwäche hin. Eine Einschränkung hätte Auswirkungen auf deren politische Teilhabe.

Klaus Widl, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats, bemängelte, dass in der Debatte völlig außer Acht gelassen werde, dass es sich bei orf.at um "die einzige kostenlose und barrierefrei zugängliche Online-Nachrichtenseite in Österreich" handle. Eine Einstellung oder Reduktion hätte für Menschen mit Behinderungen einen deutlich eingeschränkten Zugang zu Nachrichten zur Folge. "Diese wichtige Informationsquelle muss unbedingt niederschwellig zugänglich und ohne Bezahlschranke erhalten bleiben", forderte auch Behindertenanwalt Hansjörg Hofer. Gerade für Menschen mit Lernschwäche sei orf.at durch das umfassende Angebot in einfacher Sprache einzigartig.

Die Lebenshilfe betonte, dass eine derartige Nachrichtenseite in Zeiten von Fake News besonders wichtig sei. "Menschen mit Lernschwierigkeiten haben ein Recht, barrierefrei zugängliche und leicht verständliche Nachrichten konsumieren zu können", heißt es in einer Aussendung. "Hände weg von orf.at", forderte Martin Ladstätter, Obmann des Vereins "Bizeps" und ORF-Publikumsratsmitglied. ÖVP und Grüne müssten die Nachrichtenseite in der derzeitigen Form sicherstellen und nicht "lobbyistischen Zurufen" nachkommen, so Ladstätter.

Die Debatte um die Online-Nachrichtenseite des ORF kochte unlängst mit der Forderung von NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter, orf.at abzuschaffen, hoch. Sie moniert die Marktmacht der Nachrichtenseite, sei diese doch für die Entwicklung des privaten Mitbewerbs hinderlich. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) stößt sich an der "zeitungsähnlichen Ausgestaltung". Diese sei in den Bestimmungen des ORF-Gesetzes so nicht vorgesehen und stelle einen "Hemmschuh" für die Weiterentwicklung des digitalen Aboangebots der privaten Medienhäuser dar. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sieht ein Ende von orf.at "klar hinter der roten Linie", merkte aber an, dass man die Seite ohnehin in Richtung mehr Bewegtbild entwickeln wolle.