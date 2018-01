Flotter geht's kaum: In nur ganz wenigen Schritten zur wärmenden Kartoffelsuppe.

Zutaten für 4 Portionen:

1 kg Erdäpfel

1 Bund Suppengemüse

1 Liter Brühe

Salz und Pfeffer

4 Frankfurter und/oder andere Kochwürste

100 g Schlagsahne

Muskat

Erdäpfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Suppengemüse putzen und ebenfalls in kleine Stücke schneiden. Alles mit der Brühe in einen Topf geben und ca. 30 Minuten kochen. 5 Minuten vor Ende der Kochzeit die in kleine Stücke geschnittenen Würste und den Schlag dazugeben. Alles mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken - fertig.

© G+J Digital products/Ulf Miers Einfache Erdäpfelsuppe

