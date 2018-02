Urlaub am eigenen Esstisch? Kein Problem, mit diesem tollen toskanischen Hendl-Auflauf.

Zutaten für 4 Portionen

Für die Marinade

3 EL Olivenöl

1 EL Honig

3 EL Sojasauce

3 EL Chilisauce

1 TL Preiselbeeren (aus dem Glas)

3 EL Ketchup

Außerdem

800 g Kartoffel(n), klein

1 große Zwiebel(n)

2 Zehe/n Knoblauch

500 g Hähnchenfilet

3 Tomate(n)

3 Zweig/e Rosmarin

1 Zweig/e Thymian

¼ Liter Hühnerbrühe

Olivenöl zum Braten, für die Form



Zubereitung

Die ersten sechs Zutaten für die Marinade mischen und die gewaschenen und getrockneten Hähnchenfilets hineinlegen. Mindestens 1 Std. darin marinieren (geht auch über Nacht). Kartoffeln schälen, größere Knollen halbieren und in Olivenöl ca. 10 Min. von allen Seiten braun braten.

Knoblauch schälen und klein hacken. Die Zwiebel schälen, halbieren und die Hälften in Ringe schneiden. 1 Zweig Thymian und 1 Zweig Rosmarin waschen und hacken.

Die gebratenen Kartoffeln in eine mit Olivenöl ausgestrichene Auflaufform geben.

Zwiebeln, Knoblauch und gehackte Kräuter im Bratfett andünsten, dann über die Kartoffeln geben.

Das Fleisch mit der Marinade über die Kartoffeln geben und im Backofen bei 200° Grad ca. 15 Min. backen. Dann heiße Hühnerbrühe angießen, die Tomaten und zwei Rosmarinzweige im Auflauf verteilen und weitere 30 Min. im Ofen garen.