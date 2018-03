In Italien serviert man Carbonara klassischerweise nur mit Ei, Speck und Käse. Außerhalb Italiens darf man die beliebte Pasta aber gerne etwas pimpen - etwa mit Zucchini, Zitronensaft und Obers. Sie werden diese Variante lieben!

THEMEN:

Zutaten für 2 Portionen

100 g durchwachsener Speck

Salz

1 Zwiebel

250 g Zucchini

4 Stiele Thymian

200 ml Schlagobers

2 Eier (M)

frisch gemahlener Pfeffer

200 g Spaghetti

1 EL Olivenöl

2 bis 3 TL frischer Zitronensaft

30 g geriebenen Parmesan

Zubereitung

Für die Nudeln Salzwasser zum Kochen bringen. Speck in ½ cm große Würfel schneiden. Zwiebel fein würfeln. Zucchini putzen und in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Thymianblättchen von den Stielen zupfen. Obers und Eier in einer Schüssel verquirlen. Mit 1 Prise Salz und Pfeffer würzen.

Nudeln im Salzwasser nach Packungsanweisung garen. In der Zwischenzeit Öl in einer Pfanne erhitzen und Speck, Zwiebel und Thymian darin 4 Min. braten. Zucchini zugeben und 3 Min. mitbraten. Mit 1 Prise Salz und Pfeffer würzen und von der Kochstelle ziehen.

Nudeln abgießen und in der Pfanne mit der Zucchini-Speckmischung mischen. Eierobers sofort zugießen und mit den heißen Nudeln mischen. Mit Zitronensaft abschmecken und mit geriebenem Parmesan bestreut servieren.