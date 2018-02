Ein schnelles Sandwich für den kleinen Hunger!

Zutaten für 4 Portionen

12 Scheiben dünn aufgeschnittenes Hähnchenbrustfilet

12 Scheiben Bacon

4 hart gekochte Eier

2 Tomaten

8 Blätter grüner Salat

100 g Mayonnaise

1 EL Senf

12 Scheiben Toastbrot

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die Mayonnaise mit dem Senf verrühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Den Salat in kleine Streifen schneiden und mit der Mayonnaise vermengen. Die Toastscheiben rösten. Drei Scheiben geben zusammen ein Sandwich. Dementsprechend 8 Scheiben mit dem Salatgemisch belegen und auf 4 davon die Hähnchenbrustscheiben verteilen. Die anderen 4 Scheiben mit der Salatseite nach oben darauf legen. Tomaten und gekochte Eier in Scheiben schneiden und auf die Sandwiches legen. Den Bacon ohne Fett in einer Pfanne knusprig braten und zuletzt auf die Sandwiches geben. Nochmals pfeffern und die 4 übrigen Toastscheiben darauf setzen. Die Sandwiches diagonal durchschneiden und servieren.

Als Beilage passen dazu, typisch amerikanisch, Pommes Frites und eventuell ein gemischter Salat.