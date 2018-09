Diese Entenbrust wird so zubereitet, dass sie genau so wie in ihrem Lieblings-Chinarestaurant schmeckt.

Zutaten für 1 Portionen:

1 Entenbrust (französische Barbarieente)

1 TL Fünf-Gewürz-Pulver

2 TL Speisestärke

6 cl Sojasauce

4 cl Wasser

500 ml Öl zum Frittieren

Zubereitung:

Die Entenbrust waschen, putzen und trocken tupfen. Die Entenbrust auf der Hautseite rautenförmig in ca. 1 cm Abstand leicht einschneiden und im Dämpfeinsatz ca. 20 Minuten dämpfen. Danach trocken tupfen.

Speisestärke, Fünf-Gewürzpulver, Sojasoße und Wasser zusammenrühren und die Entenbrust damit bestreichen. 20 Minuten trocknen lassen.

Das Öl in einem hohen Topf stark erhitzen und die Entenbrust darin ca. 2-3 Minuten knusprig ausbacken. Danach auf Küchenpapier das Fett abtropfen lassen. Mit einer beliebigen Beilage servieren.

© G+J Digital Products/Ulf Miers Knusprige Entenbrust

