Besonders wenn es draußen nass und kalt ist, wärmt Heißes perfekt von Innen. Auch bei Erkältungen schwören Großmütter seit Generationen auf die Hühnersuppe.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Huhn (küchenfertiges Suppenhuhn, möglichst vom Bauern!)

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

1 Knolle Ingwer

1 große Karotte

2 Gewürznelken

1 Pkg. Safran

1 TL Salz

1 TL Chili-Flocken

2 Lorbeerblätter

weitere 250g Karotten

1 Bund Frühlingszwiebeln

200g Basmati-Reis

Curry, (bevorzugt Madrascurry)

Sojasauce

Pfeffer

Muskat, (frisch gerieben)

Zubereitung:

Das Huhn säubern, in einem Schnellkochtopf mit 1 Liter Wasser aufsetzen. Die Karotte einmal längs durchschneiden, die Zwiebel halbieren, die Ingwerknolle ungeschält in Scheiben schneiden. Alle Zutaten bis hin zu den Lorbeerblättern dazutun. Auf mittlerer Stufe eine Stunde kochen.

In der Zwischenzeit die restlichen Karotten und die Frühlingszwiebeln in schräge Stücke schneiden. Den Reis in einem separaten Topf nach Vorschrift garen.

Nach Ende der Garzeit das Huhn herausnehmen, die Brühe absieben, dabei die Ingwerscheiben über der Brühe ausdrücken. Falls gewünscht, kann das Hühnerfleisch von den Knochen gelöst und der Brühe wieder zugegeben werden. Das Gemüse zugeben, die Brühe mit 1 Liter Wasser auffüllen und nochmals für 20 min. leise köcheln (ohne Druck!) lassen.

Mit dem Currypulver, der Sojasauce, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den Reis direkt auf den Teller geben und mit der Hühnerbrühe aufgießen.

Tipps:

Zur Not kann auf ein frisches Hähnchen zurückgegriffen werden, wenn kein Suppenhuhn zu bekommen ist. Wer keinen Reis mag, kann auch vorgekochte Fadennudeln oder Glasnudeln als Einlage nehmen.