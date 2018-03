Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling ist Freitagfrüh eine Frau ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann wurde durch herabfallende Deckenteile verletzt, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, war zunächst nicht bekannt.

Als die Einsatzkräfte um 7.30 Uhr eintrafen, standen bereits mehrere Räume der Wohnung im vierten Stock des Hauses in der Ratschkygasse in Vollbrand, aus dem hofseitigen Küchenfenster schlugen Flammen. Da davon auszugehen war, dass sich die Inhaberin noch in der Wohnung befand, seien die Feuerwehrleute noch in einer sehr gefährlichen Phase hineingangen, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Als die Frau gefunden wurde, war sie bereits tot.

Ein Nachbar wurde per Drehleiter vom Balkon seiner Wohnung gerettet, mehrere weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Berufsrettung war mit ihrem Katastrophenzug in der Ratschkygasse und betreute sieben Menschen. Der Brand wurde rasch gelöscht, mit der Suche nach seiner Ursache beschäftigen sich Ermittler des Landeskriminalamts.