Einbrecher-Trio nach Verfolgungsjagd im Waldviertel festgenommen

Horn (APA) - Im Waldviertel sind am Donnerstag drei mutmaßliche Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd festgenommen worden. Die Polizei hielt sich bedeckt, was nähere Auskünfte zu dem Fall betraf. Ein Sprecher verwies am Freitag auf kriminaltaktische Gründe.

Medienberichten zufolge war das Trio bereits von Wien aus observiert worden. Ehe die Männer in Horn festgenommen wurden, hatten sie eine Straßensperre der Polizei durchbrochen. Die Ermittlungen in dem Fall waren am Freitag weiterhin im Gang.