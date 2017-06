Ein Unbekannter hat aus einer Garage in Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf 170 Felgen samt Verpackung gestohlen. Die Schadenshöhe ist vorerst unbekannt, berichtete die oberösterreichische Polizei. Der Einbruch in das Gebäude, das von einer Firma als Lager verwendet wird, könnte ab dem 10. Mai verübt worden sein, entdeckt wurde er am Donnerstag.