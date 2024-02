Einbrecher in Niederösterreich von Hausbesitzer angeschossen

Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hat der 71-jährige Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen von drei Einbrechern angeschossen. Der Verletzte wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in ein Landesklinikum gebracht und dort operiert, der Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich. Die Festnahme wurde ausgesprochen, die beiden Komplizen des Mannes flüchteten.

Nach Angaben von Baumschlager waren die drei Täter gegen 1.00 Uhr in das Wohnhaus eingedrungen. Zunächst hatte der Hund angeschlagen, als dann die 50-jährige Bewohnerin nachschauen ging, stand ihr das Trio gegenüber. Die Frau wurde daraufhin attackiert. Ihr 71 Jahre alter Ehemann kam zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen.

In weiterer Folge schoss der Senior mit einer legal besessenen Faustfeuerwaffe auf einen der Täter. Der Getroffene blieb Baumschlager zufolge im Garten liegen und wurde von zufahrenden Polizisten festgenommen. Die Identität des Mannes stand vorerst nicht fest.

Die 50-Jährige wurde bei dem Überfall durch Schläge ins Gesicht verletzt. Die Frau wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ihr Partner blieb indes ohne Blessuren.

Die Ermittlungen wurden von der Raubgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich übernommen. Ermittler der Tatortgruppe führten an Ort und Stelle die Spurensicherung durch. Unter die Lupe genommen werden nach Angaben von Baumschlager insbesondere auch die Umstände der Schussabgabe.