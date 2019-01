Einbrecher entschuldigte sich bei Bewohner - und ging wieder

Auch Einbrecher können höflich sein: Ein auf frischer Tat ertappter Eindringling hat sich im deutschen Beckum (Nordrhein-Westfalen) beim Bewohner eines Einfamilienhauses entschuldigt - und ist dann durch die Haustür wieder verschwunden.

Er sei zuvor am Sonntagabend gewaltsam durch ein Fenster in das Haus eingestiegen, teilte die Polizei mit. Dann traf er in den Räumen auf den Bewohner. Der unbekannte Täter ist der Beschreibung zufolge etwa 16 bis 20 Jahre alt und schlank.