Am Wiener Rathausplatz ist der erste Vorbote der Weihnachtszeit eingetroffen: Am Mittwochvormittag wurde der Christbaum vor dem Rathaus aufgestellt. Der Baum stammt heuer aus Vorarlberg, genauer aus Frastanz-Felsenau (Bezirk Feldkirch). In den nächsten Tagen wird die 25 Meter hohe Fichte mit rund 1.000 LED-Lichtern geschmückt. Die Illuminierung findet am 18. November statt.

Kurz nach 10.00 Uhr rollte der Sattelschlepper mit dem Baum auf der Ladefläche am Rathausplatz an. Mit zwei Kränen wurde die Fichte anschließend emporgehievt und zur Befestigung zweieinhalb Meter tief in einem Loch im Boden versenkt. Der Baum hatte sich bereits am Montag auf den Weg gemacht - in zwei nächtlichen Fahrten wurde er die knapp 700 Kilometer von Vorarlberg nach Wien transportiert. Am Mittwoch um 5.00 Uhr erreichte die Fichte schließlich den Park vor der Votivkirche, wo sie bis zur Aufstellung verblieb, erzählte Ulrike Kinz, Obfrau des Vereins der Vorarlberger in Wien, der APA.

» Er wurde ausgewählt, weil er sehr schön gewachsen ist, weil er ein dichter Baum ist «

Der sorgfältig ausgewählte Baum aus dem Ländle ist rund 70 Jahre alt. "Er wurde ausgewählt, weil er sehr schön gewachsen ist, weil er ein dichter Baum ist", sagte Kinz. "Darum hat man ihn für würdig genug erachtet, am Rathaushausplatz zu stehen." Auch Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) nahm "das Wahrzeichen des Christkindlmarkts" in Empfang. "Ich finde, es ist ein weiteres gutes und wichtiges Zeichen, dass der Rathausplatz zentraler städtischer Platz ist - Dorfplatz würde man sagen, wenn es nicht eine Millionenstadt wäre - wo sich alle wichtigen Ereignisse im Jahresreigen abspielen", freute er sich über die Tradition.

Jedes Jahr ein anderes Bundesland

Seit 1959 wird der Wiener Rathausplatz alljährlich von einem anderen Bundesland mit einem Weihnachtsbaum versorgt. Im Vorjahr stammte der Baum aus den stadteigenen Quellschutzwäldern im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet Schneeberggebiet/Rax.

Das Einschalten der Beleuchtung - Illuminierung genannt - wird im Rahmen eines Festakts von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) gemeinsam mit dem Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vorgenommen. Das geschieht am Samstag, den 18. November, um 17.30 Uhr, im Rahmen der offiziellen Eröffnung des Christkindlmarktes.