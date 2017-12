Ein Verschütteter nach Lawinenabgang in Tirol

Bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Pezid in Serfaus (Bezirk Landeck) in Tirol ist am Mittwoch ein Wintersportler verschüttet worden. Ersten Informationen zufolge dürfte der Verschüttete selbst die Lawine ausgelöst haben, teilten die Seilbahnen mit. Mitarbeiter der Seilbahnen Komperdell leiteten umgehend eine Suchaktion ein.

Bergrettung und die Skischule Serfaus beteiligten sich ebenfalls an der Suche. 25 Helfer mit zwei Lawinensuchhunden waren vorerst im Einsatz.