Ein Verletzter bei Kollision mit Citybahn in Waidhofen an der Ybbs

Eine Kollision an einer Eisenbahnkreuzung in Waidhofen an der Ybbs hat am Donnerstag einen Verletzten gefordert. Laut der niederösterreichischen Polizei dürfte der Lenker eines Kleintransporters das Haltezeichen vor dem Übergang missachtet haben. Das Fahrzeug wurde von einem Triebwagen der Citybahn im Bereich der Hinterachse an der Beifahrerseite erfasst und von der Fahrbahn geschleudert.

Der 39-Jährige aus dem Bezirk Melk wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum der Statutarstadt gebracht. Der 24-jährige Triebwagenfahrer und die Fahrgäste wurden nicht verletzt.